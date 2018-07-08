Рятувальники знищили 11 мінометних мін часів ІІ Світової війни

10 застарілих мін знайшли 6 липня в Бродах під час проведення земляних робіт

Учора, 07 липня, піротехнічна група 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили та знищили 11 мінометних мін часів ІІ Світової війни, які були знайдені на території області, – інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Зокрема, це 10 застарілих 82 мм мінометних мін, які знайшли 6 липня в м. Броди на вул. Чупринки під час проведення земляних робіт. А також одна 82 мм мінометна міна, виявлена в с. Заліски Жидачівського району громадянами під час збирання грибів в лісі.