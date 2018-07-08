Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного готується до параду до Дня Незалежності України

Курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного візьмуть участь військовому параді до 27-ї річниці Незалежності України в Києві.

До Києва поїдуть два парадні розрахунки. Один із них очолюватиме начальник факультету ракетних військ і артилерії, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ст. полковник Ярослав Весельський. Другим командуватиме начальник Інституту морально-психологічного забезпечення полковник Сергій Скрипник.

Готуючись до військового параду, курсанти щоденно відточують свою майстерність на стройовому плацу Національної академії, присвячуючи декілька годин на день стройовій підготовці, щоб гідно представити свій навчальний заклад.

Варто зазначити, що перший військовий парад за часів незалежності був проведений у 1994 році. У 2010-2013 роках паради в столиці не проводились, проте відновити традицію вдалось у 2014 році. 2015 року на річницю Незалежності був організований Марш незалежності. У 2016 році Хрещатиком промарширували студенти військових ВНЗ, бійці АТО, добровольці та відбувся парад техніки. А в 2017 році в урочистому заході взяли участь військовослужбовці держав-партнерів України