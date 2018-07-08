Відспівування відбудеться у Володимирському соборі у вівторок

Письменника, дисидента і екс-нардепа Левка Лук’яненка поховають на Байковому кладовищі в Києві.

Про це повідомив письменник Володимир Яворівський з посиланням на вдову Лук’яненко Надію.

У понеділок з 14 годин з Лук’яненко можна буде попрощатися в його будинку в Хотові під Києвом, у вівторок з 10 по 12 в Клубі Кабінету міністрів на вулиці Інститутській.

Відспівування відбудеться у Володимирському соборі у вівторок з 12.30 по 13.30.

Як повідомлялося, Левко Лук’яненко помер 7 липня після тривалої хвороби, не доживши півтора місяці до свого 90-річчя.

Він народився 24 серпня 1928 року в с.Хріпівка Чернігівської області. Співзасновник Української Гельсінської групи, співавтор “Акта проголошення незалежності України”.

Був народним депутатом Верховної Ради I, II, IV, V скликань. У 2005 році Лук’яненко отримав звання Героя України. Є лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.

Нагороджений медаллю СКВУ “Борцям за волю України”, почесним знаком президента України.

Доктор права Альбертського університету.