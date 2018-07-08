Дітей запрошують долучитись до конкурсу малюнка на еко-тематику

Роботи можна подавати до 15 листопада

Дітей запрошують долучитись до І Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Екологія: змінюватися, щоб жити». Він проходить у форматі екологічного плакату.

Як розповідають організатори, таким чином хочуть привернути увагу суспільства, зокрема дітей і молоді до наявних проблем у сфері охорони довкілля, формування екологічної свідомості, популяризація екологічного способу життя.

Етапи проведення конкурсу: прийом робіт — до 15 листопада, визначення переможців — до 1 грудня, нагородження переможців — грудень 2018.

Учасниками конкурсу можуть бути учні, вихованці, слухачі середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів, училищ, зокрема й художніх, позашкільних навчальних закладів, трьох вікових груп:

перша група — автори робіт віком від 6 до 10 років;

друга група — автори робіт віком від 11 до 14 років;

третя група — автори робіт віком від 15 до 18 років.

Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості — малюнок.

Конкурсні роботи мають бути виконані за тематикою практична екологія — реальні дії, спрямовані на збереження та охорону довкілля (в форматі екологічного плакату з закликом, слоганом, девізом):

— сортування сміття

— використання вторсировини в побуті

— економія природних ресурсів та енергозбереження

— очистка води, грунтів та повітря

— екотехнології навколо нас.

Приймають лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що відповідають умовам Конкурсу.

Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензують та не повертають авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує цілковиту згоду з умовами Конкурсу, а також згоду на публікацію твору (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права в подальшому.

Малюнки повинні відповідати таким вимогам:

На Конкурс подають малюнки у довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю.

Розмір роботи не має бути більшим за формат А-2.

Роботи не потрібно оформляти рамкою, паспарту, наклейками тощо.

На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або як додаток до роботи) необхідно зазначити розбірливо українською мовою:

назву роботи та слоган, девіз, заклик, що відображає основну ідею малюнка;

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора;

місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон, електронну адрес (при наявності);

сферу діяльності батьків;

назву навчального закладу;

прізвище, ім’я, по батькові методичного керівника.

Конкурсні роботи оцінюють за такими критеріями: відповідність роботи тематиці конкурсу; актуальність теми; практичне значення; втілення творчої ідеї та задуму автора; оригінальність та оформлення; ступінь самостійності автора під час виконання роботи.

Журі визначає роботи, що посіли І, ІІ і ІІІ місця. Переможців Конкурсу нагороджують відповідними дипломами, нагородами, цінними подарунками. Нагородження проводить організатор із залученням спонсорів та співорганізаторів проведення Конкурсу.

Організатором конкурсу передбачено онлайн-голосування для визначення переможця глядацьких симпатій на сайті конкурсу.

Роботи приймаються на адресу: 2 660, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11 Б, а/с 185. Контактний телефон: 044−507−2227, 568−5138;е-mail: marketing@mediapro.com.ua

Конкурс організовує і проводить ТОВ «МЕДІА-ПРО», «Редакція журналу «Екологія підприємства» за підтримки Мінприроди, Міносвіти і науки, Мінмолодьспорт тощо.