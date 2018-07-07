В Україні з’явилася онлайн-карта забрудненості річок

Державне агентство водних ресурсів та Агенція журналістики даних презентували інтерактивну карту забрудненості річок в Україні «Чиста вода» , – повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів України.

Інструмент створено на основі відкритих даних про якість поверхневих вод за сприяння Державного агентства з питань електронного урядування у межах проекту USAID / UK aid «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах»/ TAPAS.

Відтепер громадяни матимуть легкий доступ до важливої інформації про стан води у річках України. Понад 400 пунктів контролю якості води в Україні, 16 параметрів забрудненості та хронологічний зріз у п’ять років лягли в основу цього інтерактивного інструменту.

«Оприлюднивши дані про якість поверхневих вод в Україні на початку червня, ми мали нагоду спостерігати величезний ажіотаж з боку громадськості. Створена карта – це важливий інструмент, який дозволятиме громадянам контролювати якість води у річках та за потреби впливати на процеси, пов’язані із забрудненням поверхневих вод», – коментує голова Державного агентства водних ресурсів Ірина Овчаренко.

Мапа «Чиста вода» дозволяє обирати конкретний річковий басейн та оцінювати якість води у ньому. Якщо рівень забрудненості у певному річковому басейні перевищує норму – користувач дізнається про це завдяки спеціальним позначкам. Є змога оцінити рівень забрудненості й за певними речовинами. Перелік із 16 параметрів включає в себе як корисні для води елементи, сполуки та процеси, так і ті, що змінюють її якість на гіршу.

Також на карті позначені підприємства, які за даними Державного агентства водних ресурсів найбільше забруднюють річки у кожній області. Наявність такої інформації по кожній річці допоможе активістам контролювати показники та за необхідності залучати спеціальні органи для відповідного реагування.

Карта за посиланням: http://texty.org.ua/water/