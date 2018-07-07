У Музеї-садибі родини Антоничів відкриється виставка Євгена Безніска

У неділю, 8 липня, о 13:00 в Музеї-садибі родини Антоничів (філія Львівського музею історії релігії) у селі Бортятині Мостиського району відбудеться відкриття виставки народного українського художника Євгена Безніска «І ласка творчости найвища – це все дало мені життя», – повідомляє портал «Фотографії старого Львова».

В експозиції виставки понад двадцять пастелей і монотипій, виконаних за творами видатного поета, серед яких – «Свіча», «Пожар», «Елегія про співучі двері», «Соняшник», «Зриви і крила», «Село», «Життя по-грецьки біос», «Лелеки», інші. Усі картини становлять чотири цикли за назвами збірок Б.-І. Антонича: «Привітання життя», «Три перстені», «Книга Лева», «Зелена Євангелія».

Того ж дня у плебанії отця Василя вшанують пам’ять автора виставки Євгена Безніска (11 липня – День пам’яті) і його дружини, унікального львівського скульптора Теодозії Бриж (4 липня – День пам’яті). Варто зазначити, що Теодозія Бриж є автором надгробного пам’ятника Богдану-Ігорю Антоничу на Янівському цвинтарі, який був зруйнований вандалами-мисливцями за бронзою 2003 року і відновлений Євгеном Безніском 2008 року