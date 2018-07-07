У Львові 10-річний хлопчик “застряг” у петлі для колодки

Учора ,6 липня, о 17:44 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вул. О. Степанівни, 44 на 2-му поверсі загального балкону житлового будинку 10-річний хлопчик запхав палець у петлю для кріплення колодки у хвіртці та не може самостійно його витягнути.

На місце події направили рятувальників 2 ДПРЧ м. Львів та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області. Рятувальники за допомогою болгарки зрізали петлю з хвіртки, та передали хлопця медикам для надання подальшої допомоги.

10-річного Данила забрали до медичного закладу, де лікарі вжили ряд превентивних заходів по знезараженню руки, та намагалися зняти петлю із пальця.

Зробивши усе можливе, медики решті знову звернулися до рятувальників, адже петлю не вдалося зняти. На кареті швидкої хлопця завезли до загону технічної служби ДСНС Львівщини, де рятувальники за допомогою пилки по металу розрізали металеву петлю та вивільнили хлопчика.

Під час розрізання фахівці ДСНС поливали руку хлопчика водою, аби охолодити гарячу металеву петлю та запобігти опікам. Данилко упродовж всієї рятувальної операції поводив себе відважно й пообіцяв більше не наражати власне життя на ризик.

Операція з порятунку дитини тривала близько години.