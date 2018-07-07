У Дрогобичі запровадили е-реєстрацію домашніх улюбленців

У Дрогобичі запровадили електронну реєстрації домашніх тварин. Проект реалізовується в рамках програми «Дрогобич – Smart City 2018 – 2023». Саму ж процедуру реєстрації проводить Центр надання адміністративних послуг у місті.

Як зазначають ініціатори ідеї – представники міжнародної некомерційної онлайн бази даних ідентифікації тварин «Animal-id.info UA», спільно з якими запроваджено проект у місті Дрогобичі, електронна реєстрація тварин сприятиме вирішенню проблеми з безпритульними тваринами, їх швидкому поверненню у випадку, якщо домашній улюбленець загубиться або ж у випадку, якщо тварина напала на перехожого, віднайти власника та притягнути його до відповідальності.

Як працює система реєстрації?

Для реєстрації домашнього улюбленця необхідно звернутися у ЦНАП м. Дрогобича. З собою потрібно мати: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код власника домашньої тварини; ветеринарний паспорт для тварини (при наявності або у випадку розбіжності місця реєстрації та фактичного проживання); фото тварини; квитанцію про оплату послуги.

Після проведення процедури реєстрації власник улюбленця отримує персональний онлайн кабінет та спеціальний жетон з QR-кодом. Дані тварини автоматично вносять до єдиної світової бази даних.

Вартість послуги е-реєстрації та жетону домашнього улюбленця становить 70 гривень.

Процедура реєстрації одного улюбленця відбувається в межах 5 хвилин.

Як ідентифікувати домашнього улюбленця?

У випадку виявлення тварини, достатньо за допомогою смартфона зісканувати QR-код на жетоні, відтак автоматично отримати інформацію про тварину та її власника.

При виникненні труднощів у реєстрації, ідентифікації або пошуку домашнього улюбленця чи додаткових запитань, необхідно звернутися до відділу ІТ та аналізу ДМР на е-скриньку: itadrohobych@gmail.com.

Одним з перших дрогобичан у вівторок, 3 липня, свого домашнього улюбленця – собаку «Берту», зареєстрував міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Довідка:

Animal-id.info – це міжнародна онлайн платформа, яка об’єднує дані про ідентифікованих тварин, їх власників та організацій, які працюють з тваринами. Система генерує великі дані і надає можливості муніципалітетам та іншим організаціям працювати з ними.

Реєстрація на платформі дозволить не лише контролювати кількість домашніх тварин, а й запобігти зростанню чисельності безпритульних собак та котів, підвищити рівень відповідальності людей за чотирилапими вихованцями й попередити жорстоке ставлення до них.