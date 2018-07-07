У Дрогобичі 13-річна дівчина, захищаючись, смертельно поранила батька

Це сталося під час конфлікту, що виник між чоловіком та його донькою

У Дрогобицький відділ поліції 7 липня о 02:38 надійшла інформація про те, що в одному з помешкань багатоквартирного будинку на вулиці Михайла Грушевського виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що між 35-річним жителем райцентру та його 13-річною донькою виник побутовий конфлікт. Батько, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, почав погрожувати дівчинці. Захищаючись, вона заподіла чоловікові проникаюче ножове поранення в шию, що і призвело до смерті. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу. Зі школяркою зараз працюють психологи», – повідомив начальник Дрогобицького відділу поліції полковник поліції Андрій Білас.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, з’ясовуються обставини події.