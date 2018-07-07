Ранні кавуни: чому краще стриматися

Починається сезон кавунів, які є джерелом незамінних для організму речовин, інформує Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Проте, кавуни, особливо ранні, можуть містити в собі величезну кількість нітратів, здатних викликати у дітей та дорослих отруєння з непередбачуваними наслідками.

Кавун на 90% складається з води і володіє вкрай низькою калорійністю, багатий кальцієм, залізом і мінералами, насичений вітамінами В і С, виконує функцію антиоксиданту. Він має здатність виводити з організму шкідливі речовини. Проте, кавуни, особливо ранні, можуть містити в собі величезну кількість нітратів, здатних викликати у дітей та дорослих отруєння з непередбачуваними наслідками.

Нітрати розкладаються в шлунково-кишковому тракті, викликаючи нудоту, блювоту і рясну діарею. Крім того, вони можуть призвести до серйозних порушень обміну речовин і кисневого голодування.

Нітрати, що містяться в кавуні, потрапляють в шлунок, а потім у кишечник. Під впливом мікрофлори кишечника відбувається розкладання нітратів, з них утворюються нітрити — небезпечні сполуки, які надають подразнюючу дію на слизову кишечника. Роздратування може бути настільки істотним, що у людини виникає нудота, блювота і рясна діарея. Але це далеко не всі біди, які приносять нітрити. Ці речовини здатні окисляти залізо гемоглобіну. У такому стані гемоглобін не переносить кисень, розвивається кисневе голодування. Нітрити порушують процес нормального всмоктування вітамінів і мікроелементів в кишечнику, а також сприяють накопиченню важких металів у нирках і печінці.

Відтак, намагайтеся не брати ранніх кавунів. Краще почекайте до кінця липня, початку серпня, коли почнеться сезон.

Встановлено допустимі концентрації нітратів у харчових продуктах, перевищення яких є основою для їх вибракування. Для кавунів вона не повинна перевищувати 60, для динь — 90 мг/кг сирої маси. Проте найбільш точним і достовірним методом дослідження ранніх баштанних є лабораторний метод дослідження за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, а саме: на патогенні ентеробактерії, лістерії, на вміст нітратів, нітритів, пестицидів, солей важких металів, радіонуклідів.

У Львові лабораторні дослідження ранніх баштанних проводять фахівці Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».