Помер Левко Лук’яненко

Про це повідомила його дружина

Український письменник, дисидент, один з авторів Акта про Незалежність України та екс-нардеп Левко Лук’яненко помер 7 липня після тривалої хвороби. 24 серпня Герою України мало виповнитися 90 років.

Про це Радіо Свобода повідомила його дружина.

За її словами, Лук’яненко помер у лікарні в Києві.

Раніше про те, що Лук’яненко потрапив до реанімації, повідомив екс-народний депутат Володимир Яворівський.

Левко Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року у с.Хрипівка Чернігівської області. Був співзасновником Української гельсінської групи та співавтором “Акту проголошення незалежності України”.

Був народним депутатом Верховної Ради I, II, IV, V скликання. У 2005 році Лук’яненко отримав звання Героя України. Був лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.

Нагороджений медаллю СКВУ “Борцям за волю України”, почесною відзнакою президента України.

Доктор права Альбертського університету.