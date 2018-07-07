Поліція Львівщини видворила за межі України «злодія в законі» (відео)

Працівники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області за сприяння Департаменту стратегічних розробок Національної поліції України викрили та затримали так званого «злодія в законі», 43-річного іноземця, відомого у кримінальних колах під прізвиськом Дато Агжабединський, «коронованого» у Греції.

Лідера злочинного угрупування, котрий порушив заборону в’їзду на територію України, правоохоронці затримали у Трускавці та доставили в Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області. Там на нього були складені відповідні документи, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, після чого поліцейські примусово видворили його за межі України.

«Два місяці тому цей неодноразово судимий за тяжкі злочини «злодій в законі» був затриманий правоохоронцями у Київській області і примусово видворений за межі України. Проте, незважаючи на те, що йому заборонено в’їжджати на територію нашої держави протягом трьох років, він знайшов спосіб повернутись і приїхав у Трускавець, де його і затримали наші оперативники», – повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.