ООС: Бойовики здійснили 30 обстрілів і втратили двох снайперів
За поточну добу втрат серед захисників України немає
Упродовж минулої доби противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях ООС, поранення дістав один військовослужбовець Об’єднаних сил.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Російські окупаційні війська порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП та протитанкові керовані ракети.
На луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог продовжив застосовувати гранатомети та стрілецьку зброю.
На попаснянському та світлодарському напрямках противник відкривав прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населених пунктів Катеринівка, Світлодарськ та Новолуганське.
На горлівському напрямку ворог відкривав турбуючий вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції в районі населених пунктів Південне та Новгородське.
На донецькому напрямку противник із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривав прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Авдіївки, Новоселівки Другої, Новотроїцького та Кам’янки.
В районі Красногорівки ворожим снайпером був поранений один військовослужбовець Об’єднаних сил.
Найбільше обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку. 12 разів російські окупанти намагалися змусити українських захисників відкрити вогонь у відповідь.
Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник відкривав вогонь у районі населених пунктів Богданівка, Водяне, Лебединське. Окрім цього, захисників Широкиного обстріляли протитанковими керованими ракетами та з 82-мм міномету.
Упродовж поточної доби терористи два рази відкривали вогонь. Провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано біля Нового Айдару та Широкиного на луганському та маріупольському напрямках .
“Підрозділи Об’єднаних сил стійко утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога”, – підкреслюють військові.
За поточну добу втрат серед захисників України немає.
За уточненими даними розвідки, упродовж минулої доби у результаті заходів контрснайперської боротьби двох окупантів було знищено.