Незвичні картини, намальовані на мішенях, презентують у Львові

10 липня о 16:00 у Львівському Палаці мистецтв відкриють виставку міжнародного художнього проекту і соціальної акції «Qtargets – послання миру» (Qtargets-message forpeace) українського художника Андрія Черновола.

Проект унікальний за своєю природою, оскільки базою для створення картин є не звичайні матеріали, а спортивні мішені для стрільби. Саме мішень – є символом проекту і засобом оцінити її не як символ агресії і війни, а як ціль досягнення будь-якого результату, зокрема, миру.

За словами куратора виставки Надії Черновол, головна мета проекту – об’єднати людей із різних країн концепцією світу без війн і насильства. Відтак ініціатори проекту просять людей по всьому світу залишати на мішенях свої послання миру і добра, з яких художник створює картини, наносячи поверх мішені зображення напівпрозорими фарбами так, щоб послання можна було прочитати.

Дивлячись на них, глядач відчуває когнітивний дисонанс, що дозволяє перемкнути його думки від боротьби, неприємності і розділення – на згоду, мир і об’єднання.

Частково роботи проекту уже було представлено у Києві (Україна), Нью-Йорку (США), Базелі (Швейцарія), Лондоні (Велика Британія) і Катарі.

У рамках проекту «Qtargets – послання миру» разом із картинами Андрія Черновола можна буде побачити також роботи і інших художників із Катару. А саме Меріам Аль Тані (Mariam Al-Thani), Єйман Алі Алсаада (EimanAliAlsaad), ФатімаАбдуллаМухаммедАльХалафа (FatimaAbdullaMuhammedAlkhalaf), Гада Мубарак АльМаадіда (GhadaMubarakAlMaadeed), Халіфа АльОбаідлі (KhalifaAlObaidly), МустафінаЖансайя (MustafinaJansaya) та Далія АльШеріфа (Dalia Al-Sherif).

Довідка:

Андрій Черновол народився у 1977 році в м. Одеса (Україна). Закінчив Одеське Державне художнє училище ім. М.Б.Грекова за спеціальністю «Живописець, викладач рисунку і живопису», його педагогами були Олена Алікберова. Тамара Іванівна Єгорова, Віталій МурсаловичАлікберов. Наприкінці 1990-х років оволодів технікою фрески і в подальшому виконував найрізноманітніші інтер’єрні роботи від розпису до скульптури. У 2007 році проходив спеціалізацію у різних компаніях США, вивчаючи застосування найновіших матеріалів у галузі дизайну. Брав участь у міжнародних галузевих виставках із дизайну, співпрацював і реалізовував свої проекти з відомими виробниками та брендами у світі меблів і дизайну інтер’єру, таких, як SaviorFirmino, Brogiato та Masca. Реалізував кілька міжнародних проектів у галузі ландшафтного та інтер’єрного дизайну.

Не зважаючи на значну зайнятість у цій галузі, Андрій не перестав займатися власним живописом. Поїздки у різні країни: Китай, Таїланд і Гонконг (2006 р.), США (2007 р.), Індію (2010-2015 рр.), Непал (2013 р.) – збагатили його життєвий досвід, спряли духовному розвитку та особистому росту, вплинули на творчість.

З 2014 року Андрій Черновол з дружиною та двома дітьми живе та працює в м. Доха (Катар), активно займається творчістю, громадською роботою та виставковою діяльністю.

У живописі художник надає перевагу масляній, акриловій та змішаній технікам. Серед робіт художника є твори в стилі реалізму, імпресіонізму, абстрактного експресіонізму, концептуалізму, символізму та інших напрямків живопису.

Роботи Андрія Черновола є у приватних і музейних колекціях по всьому світу: в Україні, США, Індії, Малайзії, Ізраїлі, Катарі, зокрема в художній колекції членів королівської сім’ї Катару та у музеї Шейха Фейсала.

https://www.instagram.com/qtargets_art/?hl=ru

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https://www.chernovol-art.com