На Сколівщині сталася смертельна ДТП

Учора, 6 липня, близько 19:50 на трасі Київ – Чоп у с. Тухолька Сколівського району легкове авто зіткнулося з вантажівкою. Водій легковика загинув.

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 50-літній львів’янин за кермом “Рено Кенго”, рухаючись у напрямку Києва, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем “Рено Магнум”. Внаслідок ДТП водій “Рено Кенго” загинув на місці події.