На ревіталізацію Поморянського призамкового парку художники зібрали 40 тисяч гривень

На кошти з аукціону закуплять садово-парковий інвентар

У Львові завершився благодійний он-лайн аукціон «Мистецтво на варті Поморянського замку». За його підсумками вдалося зібрати 40 тис. гривень, які підуть на ревіталізація призамкового парку у Поморянах.

Відомі львівські художники Ольга Дуда, Дарія Зав’ялова, Наталка Пухінда, Юрій Сичов-Глазун, Микола Ступінський, Іван Турецький, Ірина Фартух виставили на аукціон свої пленерні роботи, які створили після обвалу східного крила Поморянського замку.

У проекті також взяли участь ряд молодих митців з коледжу ім. Івана Труша (Квітослава Булавіна, Ліліана Харьковська) та Національного лісотехнічного університету України.

Загалом на он-лайн аукціон “Мистецтво на варті Поморянського замку” 14 львівських митців передали 20 своїх робіт зі стартовою ціною 2 тис. гривень На момент завершення аукціону було продано 17 з 20 лотів на загальну суму 40 тисяч гривень.

На кошти, виручені від продажу творчих робіт, закуплять садово-парковий інвентар та організують догляд за територією парку в другому півріччі 2018 року.