На Львівщині прикордонники затримали 8 іракців-нелегалів

У Львівській області співробітники Держприкордонслужби затримали групу незаконних мігрантів з Іраку. «Мандрівники» планували перетнути кордон з Польщею, – інформує Державна прикордонна служба України.

Прикордонники завчасно отримали інформацію про наміри порушників. Відразу на місце, де іноземці могли здійснити незаконний перетин кордону, виїхала група реагування.

Невдовзі прикордонники зафіксували рух групи осіб, які прямували в напрямку Польщі. Невідомих затримали. Серед них знаходилися два чоловіки, три жінки та троє дітей. Всі вони попередньо є громадянами Іраку.

Іноземців доставлено в прикордонний підрозділ для з’ясування всіх обставин та проведення фільтраційно-перевірочних заходів. Окрім того, буде встановлюватися коло осіб, які допомагали їм у незаконній подорожі.