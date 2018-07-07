На кордоні “впіймали” мотоцикл «БМВ», який розшукував Інтерпол

Минулої доби прикордонники Львівського загону виявили на кордоні з Польщею мотоцикл «БМВ», який розшукували правоохоронці Великобританії, – інформує Державна прикордонна служба України.

Ним в Україну через пункт пропуску «Рава-Руська» прямував громадянин Литви. Під час оформлення на транспортний засіб 2011 року випуску спрацювала база Інтерполу. Як вдалося встановити, мотоцикл був викрадений та знаходився в розшуку з кінця минулого року.

Тепер справою займатимуться співробітники Нацполіції.