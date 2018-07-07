Майже 2 тис. об’єктів на понад 1 млрд грн – карта ремонтів на Львівщині

Карта дозволить мешканцям області зручно та швидко отримати інформацію щодо проектів, фінансування яких здійснюється з бюджету

З метою підтримки реформи децентралізації департамент економічної політики Львівської ОДА оприлюднив карту ремонтних робіт та закупівель, яка дозволить мешканцям області зручно та швидко отримати інформацію щодо проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів протягом 2018 року.

Карта ремонтних робіт та закупівель доступна за посиланням на сторінці департаменту економічної політики