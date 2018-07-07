Львів’янин вкрав гроші з маршрутки

Учора, 6 липня, патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Городоцькій, з маршрутки засобу викрали гроші, – інформує Патрульна поліція Львівської області.

Інспектори прибули на місце та зустрілися з водієм. Чоловік повідомив, що коли він вийшов з салону, з скриньки зникли приблизно 500 гривень. Також водій вказав на невідомого, який сидів в салоні і міг бути причетним до крадіжки.

Патрульні поспілкувалися з громадянином. За спиною у нього, на моторному відсіку, лежала пачка банкнот номіналами від 1 гривні до 10 гривень. На місце події скерували слідчо-оперативну групу. Слідчі вилучили кошти та відібрали у всіх учасників події пояснення.