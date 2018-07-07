Лікарі розповіли про стан бійців, які зазнали поранень на Рівненському полігоні

Лікарі нині борються за життя військовослужбовців

Стан трьох бійців, які зазнали поранень напередодні під час вибуху міномета на Рівненському полігоні, стабільно тяжкий. Про це “5 каналу” повідомили лікарі Львівського військового шпиталю.

“Їхній стан продовжує залишатися важким. Вони у свідомості, продовжують отримувати інтенсивне лікування. У подальшому очікують на оперативне втручання”, – розповів начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда.

Як відомо, потерпілих із Рівненської області вчора доправили гелікоптером до Львова.

Зауважимо, що 7 липня на Закарпатті через смерть бійців на Рівненському полігоні оголосили День жалоби.

Нагадаємо, на Рівненському військовому полігоні ранком 6-го липня пролунав вибух – у каналі ствола міномета здетонував боєприпас. Загинули троє бійців 128-ї окремої гірської бригади, що базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро військових дістали поранення. Наразі триває розслідування – справу під особистий контроль взяв генеральний прокурор.