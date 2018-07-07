Блаженніший Святослав долучився до марафону читання Біблії

Марафон триватиме три доби до 8 липня на Софіївській площі в Києві

Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, взяв участь у цілодобовому марафоні читання Біблії, який учора стартував на Софійській площі в Києві, – інформує Департамент інформації УГКЦ.

«Нехай спільне читання, спільне слухання, а відтак спільне виконання Божого слова в нашому житті стане моментом нашої всенародної єдності. А нам залишається сказати разом із пророком: “Говори до нас, Господи, бо слуга твій слухає”», – зазначив Блаженніший Святослав перед початком марафону.

Після цього Глава УГКЦ зачитав уривок із Книги Буття.

Під час марафону Священна книга буде прочитана вголос від початку до кінця. Участь беруть понад 300 читців – глави Церков і священнослужителі з усієї країни, державні діячі, представники влади й іноземні гості.

Акція номінована в Національний реєстр рекордів України. Її мета як одного із заходів з нагоди Року Божого слова – звернути увагу українського суспільства на Біблію не лише як стародавню, історично значущу книгу, але і як доступне й актуальне джерело мудрості та морально-етичних норм для сучасності.