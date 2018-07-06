Зеновія Бермеса обрали бізнес-омбудсменом Львівщини

Сьогодні, 6 липня, відбулось засідання Координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва при Львівській обласній державній адміністрації. Координаційно-дорадча рада обрала нового бізнес-омбудсмена області. Ним став Зеновій Бермес.

Нагадаємо, відповідно до рішення Координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва при Львівській обласній державній адміністрації, 7 березня 2018 року оголосили конкурс на громадську посаду бізнес-омбудсмена у Львівській області.

Довідково. Бізнес-омбудсмен — в Україні — посадова особа, що займається захистом інтересів бізнесу перед органами публічної влади як всередині країни, так і за її межами. Бізнес-омбудсмен виступає інструментом вирішення конфліктів і суперечок між владою і бізнесом, медіатором між державою та бізнес-середовищем. Він діє з метою сприяння прозорості діяльності органів державної влади, запобігання корупційним діянням та/або іншим порушенням законних інтересів підприємців.