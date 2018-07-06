Як Львів гулятиме на Івана Купала: програма заходів
В Україні зберігається традиція святкування народного свята Івана Купала в ніч з 6 на 7 липня. Як повідомили в управління культури Львівської міської ради, святкування у Львові організовують в різних локаціях міста, тож запрошують до участі усіх львів’ян та гостей Львова.
Заходи до Івана Купала в установах, підпорядкованих управлінню культури
|Дата проведення
|Установа, місце проведення
|Назва заходу
|6 липня,
18.00
|ЛКП «Львівський кіноцентр»
|Купала Night (вхід 100 грн)
|6 липня,
17.00
|Музей народної архітектури та побуту у Львові
|Свято Івана Купала у Шевченківському гаю (вхід 30−50 грн.)
|6 липня,
20.00
|ЦБС для дорослих м. Львова (місце проведення — смт Рудне)
|Святкування Івана Купала в Рудно біля річки:
майстерки з плетіння віночків;
з виготовлення ляльки-мотанки з серветок;
створення арома-мішечків;
виступ Співачки Мартусі Іващишин;
етноспіви;
етнотанці
Заходи до Івана Купала на території Львова