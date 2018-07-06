Як Львів гулятиме на Івана Купала: програма заходів

     199  

В Україні зберігається традиція святкування народного свята Івана Купала в ніч з 6 на 7 липня. Як повідомили в управління культури Львівської міської ради, святкування у Львові організовують в різних локаціях міста, тож запрошують до участі усіх львів’ян та гостей Львова.

Заходи до Івана Купала в установах, підпорядкованих управлінню культури

Дата проведення Установа, місце проведення Назва заходу
6 липня,

18.00

 ЛКП «Львівський кіноцентр» Купала Night (вхід 100 грн)
6 липня,

17.00

 Музей народної архітектури та побуту у Львові Свято Івана Купала у Шевченківському гаю (вхід 30−50 грн.)
6 липня,

20.00

 ЦБС для дорослих м. Львова (місце проведення — смт Рудне) Святкування Івана Купала в Рудно біля річки:

майстерки з плетіння віночків;

з виготовлення ляльки-мотанки з серветок;

створення арома-мішечків;

виступ Співачки Мартусі Іващишин;

етноспіви;

етнотанці

Заходи до Івана Купала на території Львова

Дата проведення Установа, місце проведення Назва заходу
6 липня

19.00

 !FESTrepublic Івана Купала Сансет на терасі (Вхід вільний)
6 липня 21.00 парк Знесіння Акустичний вечір у парку
6 липня,

18.00

 парк «Горіховий Гай» Купальські забави в Горіховому гаю (вхід вільний)
7 липня, 22:00 клуб Picasso Вечірка «Укротека на Івана» (вхід від 100 грн)
6 липня,

23.00

 Галерея Лицарів Вечірка «Купальська ніч»
7 липня,

17.00

 площа перед Львівським державним цирком Захід «Як Івана Купала з Купаллям потоваришували»

у програмі: концерт, фотозона, лотерея, конкурси.