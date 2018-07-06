Як Львів гулятиме на Івана Купала: програма заходів

В Україні зберігається традиція святкування народного свята Івана Купала в ніч з 6 на 7 липня. Як повідомили в управління культури Львівської міської ради, святкування у Львові організовують в різних локаціях міста, тож запрошують до участі усіх львів’ян та гостей Львова.

Заходи до Івана Купала в установах, підпорядкованих управлінню культури

Дата проведення Установа, місце проведення Назва заходу 6 липня, 18.00 ЛКП «Львівський кіноцентр» Купала Night (вхід 100 грн) 6 липня, 17.00 Музей народної архітектури та побуту у Львові Свято Івана Купала у Шевченківському гаю (вхід 30−50 грн.) 6 липня, 20.00 ЦБС для дорослих м. Львова (місце проведення — смт Рудне) Святкування Івана Купала в Рудно біля річки: майстерки з плетіння віночків; з виготовлення ляльки-мотанки з серветок; створення арома-мішечків; виступ Співачки Мартусі Іващишин; етноспіви; етнотанці

Заходи до Івана Купала на території Львова