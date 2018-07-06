Водіям великогабаритного транспорту нагадують про обмеження руху у спеку

Обмежується проїзд Львівщиною транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн із 10:00 до 22:00 при температурі повітря понад +28 градусів

Для збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від руйнування великоваговими транспортними засобами у період спекотної погоди, обмежується проїзд територією Львівської області автомобільного транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн у денний час доби з 10:00 год до 22:00 год у разі підвищення температури повітря понад +28ºС.

Для запобігання деформації дорожнього покриття у вигляді колійності та просідань на автомобільних дорогах загального користування:

– встановлено інформаційні панно: “Увага! Рух великовагового транспорту з 10:00 до 22:00 заборонено при t> +28оС”;

– встановлено дорожні знаки:

– 3.15 “Рух транспортних засобів, маса яких перевищує 24т, заборонено”;

– 3.16 “Рух транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує 7т, заборонено;

– 7.4.4 “Час доби, протягом якої діє знак” (10:00 — 22:00).

Попри встановлені дорожні знаки та інформаційні панно на автомобільних дорогах загального користування деякі водії та перевізники великовагового транспорту і надалі порушують правила проїзду автодорогами при високих температурних показниках повітря.

Упродовж місяця у Львівській області перевіряється близько 3 000 транспортних засобів, при цьому виявлено 200 порушень.

Служба автомобільних доріг у Львівській області вкотре звертається до водіїв та перевізників великовагового транспорту щодо виконання вимог Правил дорожнього руху в частині дотримання вагових параметрів.

Нагадуємо, в літній період на дорогах області діє 51 пункт відстою великовантажного транспорту. Пам’ятка для водіїв тут