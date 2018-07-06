У відділі освіти Золочівського району виявили втрати на 247 тис. гривень

Під час ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти Золочівської РДА за період з 01.01.2015 по 31.03.2018 фахівці Західного офісу Держаудитслужби виявили фінансові порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів – 247,4 тис. гривень.

Аудитори виявили випадки зайвого нарахування та виплати зарплати працівникам навчальних закладів, які у той час перебували на стаціонарному лікуванні; педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту за кордоном, однак всупереч чинному законодавству не подали свідоцтв про визнання іноземного документа про освіту.

Також виявлено нарахування зарплати за невідпрацьований робочий час особам, що працювали за сумісництвом, та ряд інших порушень при нарахуванні зарплати. Загалом незаконно використано 132,9 тис. грн.

У результаті нарахування у завищеному розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працюючих інвалідів до Пенсійного фонду зайво сплачено 56,0 тис. гривень.

Також аудитори виявили зайву оплату 14,1 тис. грн за виконані підрядними організаціями ремонтно-будівельні роботи, списання продуктів харчування, дата споживання яких минула, на загальну суму 12,8 тис. грн та низку інших порушень, що призвели до втрат.

Ревізія встановили встановлено порушення вимог законодавства при проведенні 6 тендерних процедур закупівель товарів, за результатами яких укладено 6 договорів на загальну суму 1100,67 тис. гривень.

Інформацію про результати контрольного заходу направлено у Золочівську місцеву прокуратуру Львівської області.