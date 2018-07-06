У Львові затримали грабіжника

5 липня до поліції по допомогу звернувся 21-річний львів’янин, студент одного з вищих навчальних закладів. Хлопець повідомив, що близько 21.15 на площі Соборній у Львові невідомий чоловік зірвав у нього з шиї золотий ланцюжок.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 24-річний раніше судимий мешканець Львова. Речові докази у нього вилучено. Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.