У Львові відбудеться Міжнародний турнір з тенісу «ITF LION CUP 2018»

За головні призи турніру змагатимуться тенісисти віком до 18 років з 22 країн світу

Із 7 до 14 липня на відкритих кортах Палацу спорту «Україна» (м. Львів, вул. Мельника, 18) відбудеться міжнародний тенісний турнір «ITF LION CUP 2018».

За головні призи турніру змагатимуться найсильніші тенісисти віком до 18 років – не лише з України, а й з 22 країн світу. На престижний тенісний турнір до Львова прибудуть спортсмени зі Словаччини, Латвії, США, Чехії, Італії, Польщі, Туреччини, Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Азербайджану, Іспанії, Казахстану, Швеції, Канади, Китаю, Болгарії, Франції, Грузії та інші.

Загальна кількість учасників становить 128 тенісистів. 64 гравці стартуватимуть у кваліфікації, і стільки ж гравців серед хлопців та дівчат змагатимуться в основній сітці турніру.

7-8 липня на відкритих кортах палацу спорту «Україна» відбудуться кваліфікаційні змагання, а з 9 липня розпочнеться основна сітка.

Початок усіх турнірів – о 10:00.