У Львові в трамваї помер 66-річний чоловік

Сьогодні у Львові близько 9:15 в одному із трамвайних вагонів 7-го маршруту на зупинці вул. Турянського раптово помер пасажир.

«На місце події оперативно прибули медики, які констатували смерть пасажира. Зараз на місці події працюють поліція, медики та служба безпеки руху ЛКП „Львівелектротранс“. Особу померлого та причини смерті встановлюють. Як вдалося з’ясувати, чоловік 1952 року народження віком 66 років. Схоже, що він помер природньою смертю або внаслідок захворювання», — повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».