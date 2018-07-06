Трьох військових, постраждалих на Рівненському полігоні, доправили до Львова (оновлено)

Поранених вертольотом евакуювали до Львівського військово-медичного клінічного центру. Про це інформує «Радіо Свобода». За словами заступника головного лікаря Рівненського гарнізонного військового госпіталю Валерія Чорнобривця, «загрози життю постраждалих військових немає, однак травми досить важкі».

Зараз доправлених до Львова воїнів оперують, у них мінно-осколкові поранення, – повідомив “Львівській газеті” керівник західного медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

Ще шестеро військових із пораненнями середньої тяжкості залишилися в рівненському шпиталі.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час навчань на Рівненському полігоні внаслідок розриву міномета загинули троє і були поранені дев’ятеро військових.

Основна версія трагедії на Рівненському полігоні – порушення заходів безпеки. Міністр оборони призначив службове розслідування . Навчання на полігоні призупинили.

Загиблі – військовослужбовці 15 окремого гірсько-піхотного батальйону (один офіцер і двоє бійців), який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Двоє із загиблих – мешканці Ужгорода, один – мешканець Перечинського району, – повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження про оголошення на Закарпатті жалоби у зв’язку із загибеллю бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону. В суботу, 7 липня, на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях Закарпатської області буде приспущено Державний прапор. Крім того, установам та організаціям незалежно від форми власності рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів. На Рівненщині жалобу оголосили сьогодні, 6 липня.