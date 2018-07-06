Сьогодні у Львові шукали вибухівку у фітнес-клубах

Анонім неправдиво повідомив про закладення вибухових пристроїв за 5 адресами

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 6 липня о 10.10 на електронну пошту управління безпеки міста ЛМР надійшли повідомлення про закладення вибухових пристроїв у Львові за 5 адресами:

вул. Хуторівка, 40а — фітнес-клуб «Fit Family» (Сихівській район);

вул. Степанівни, 45 — фітнес-клуб «Forever» (Залізничний район);

вул. Зелена, 20 — фітнес-клуб «Forever» (Личаківській район);

вул. Роксоляни, 18 — фітнес-клуб Unity Fitness Club (Залізничний район);

вул. Кониського, 9 — фітнес-клуб «Айседора» (Личаківській район).

Вимог, виконання яких могло б відвернути вибухи, не висувалось.

На місцях подій працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …» Місця подій були огороджені, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб.

О 13.30 пошукові роботи у місцях можливого замінування були завершені, вибухових пристроїв не виявлено.

Працівниками слідчо-оперативних груп районних відділів ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологами проведено обстеження приміщень фітнес клубів та прилеглих територій. Вибухових пристроїв не виявили.

Встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.