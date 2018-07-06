Самбірські левиці готові до переїзду в Африку

Три левиці зі звіринця у м. Самір вже можуть подорожувати у Південну Африку. Їм для цього зробили необхідні документи, повідомляє “Мій Самбір”.

Зараз Благодійний фонд «Міжнародна організація Лоуренса Ентоні» чекає дозволів. Тож вже незабаром три дорослі тварини Кая, Люка, Чарлі та левеня Натан із Хмельницького можуть вирушати до африканського реабілітаційного центру.

Та, на жаль, поки що на перевезення бракує грошей – орієнтовно 8 тисяч євро. Зокрема, для левеняти треба зробити спеціальний ящик та включити його у план подорожей.

Охочі допомогти можуть зробити це на сайті www.laeoukraine.org.

Нагадаємо, у Самборі леви жили у приватному зоокутку, який належить колишньому голові Самбірської РДА Івану Білаку. Неодноразово зоозахисники заявляли про утримумання тварин у неналежних умовах.