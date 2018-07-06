Підручники для 5-го класу почали розвозити по регіонах

В Україні стартувала доставка підручників для 5-го класу. У липні 3 мільйони книжок розвезуть по обласних центрах. Після цього місцеві органи управління освітою організують розвезення по школах.

«Це 48 назв підручників, серед яких: Математика, Українська мова, Українська література, Англійська мова, Природознавство, а також низка підручників для шкіл з навчанням мовами національних меншин», – розповіли у прес-службі Міносвіти.

Для друку цих книжок відомство уклало договори із 13-ма видавництвами. Та найбільші замовлення виконали «Грамота» (майже 700 тис підручників) та «Освіта» (майже 415 тиса підручників) .

Усі ж підручники коштували понад 100 млн грн.

Крім цього, надрукують ще 16 назв підручників для 5-го класу. Конкурсний відбір уже відбувся, зараз триває процес укладання договорів на друк.

«Це нові підручники, створені авторськими колективами відповідно до чинних навчальних програм базової школи. В межах конкурсного відбору оригінал-макети цих підручників пройшли незалежну експертизу, були обрані закладами освіти (подолали поріг 20 000) та схвалені колегією МО», – кажуть у МОН.

Вже з 23 липня ці книжки почнуть друкувати.

Додамо, цього року Міносвіти має надрукувати підручники для 1-х, 5-х та 10-х класів. Це більше 300 назв. А загальний наклад – більше 15 млн. У відомстві зазначають, що такий обсяг друку шкільної літератури в Україні відбувається вперше.