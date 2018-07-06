Основна версія трагедії на Рівненському полігоні – порушення заходів безпеки

Основною версією вибуху міномета на Рівненському полігоні, коли 3 військових загинули і 9 отримали травми, є порушення заходів безпеки, – повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

“Наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події. Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністр оборони призначив службове розслідування трагедії.

На місце події виїхала оперативна група на чолі із заступником міністра та відповідальними за проведення розслідування особами.

Як повідомлялося, вранці 6 липня на Рівненському полігоні під час військових навчань загинуло троє військовослужбовців, ще дев’ятеро отримали поранення.