Очільниця Львівського управління юстиції стала заступницею міністра

Тож місце керівника відомства знову буде вакантним

Керівниця Головного управління юстиції у Львівській області Іванна Смачило стала заступницею міністра. Цю інформацію “Львівській газеті” підтвердили у прес-службі.

Кабмін вже затвердив Смачило на новій посаді. Ймовірно, із понеділка вона приступить до роботи. Натомість на львівську посаду оголосять новий конкурс.

Іванна Смачило керувала юстицією у Львові з січня 2018 року. До Львова вона переїхала із Рівного.

Нагадаємо, попереднього керівника львівської юстиції Ярослава Жукровського звільнили наприкінці минулого року. Відповідний наказ видали 28 грудня. Офіційною причиною стало «перевищення повноважень».