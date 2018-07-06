На Яворівщині впіймали «ділків» на незаконному видобутку піску в заказнику (фото)

На Яворівщині троє місцевих мешканців організували незаконний видобуток піску на території орнітологічного заказника місцевого значення. Піщану суміш продавали як будівельний матеріал, – повідомляє відділ Комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці затримали «ділків» «на гарячому». У них вилучили екскаватор і вантажну автомашину. Для встановлення збитків та шкоди, завданої зловмисниками навколишньому середовищу, залучені спеціалісти Державної екологічної інспекції.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.252 КК України – умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.