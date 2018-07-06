На Рівненському полігоні вибухнув міномет – 3 загиблих, 9 поранених (оновлено)

Вранці 6 липня на Рівненському полігоні під час військових навчань загинуло 3 військовослужбовців, ще 9 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Трагічна подія сталася о 5:55 ранку.

“Під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні під час проведення стрільб загинули 3 військовослужбовця від отриманих травм несумісних з життям та 9 отримали поранення різних ступенів тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що троє із дев’яти поранених військовослужбовців, перебувають у тяжкому стані, – про це “Українській правді” повідомив начальник прес-центру командування Сухопутних військ ЗСУ Іван Ареф’єв.

“На даний час троє загиблих. Серед поранених троє важких. Їх зараз із госпіталю рівненського доправляють гелікоптерами до львівського шпиталю. Вони тяжкі, за їх життя борються медики”, – сказав він.

Ареф’єв додав, що інші шестеро постраждалих мають травми середнього ступеню тяжкості.

За попередніми даними, стався вибух міномету.

Наразі бригадні тактичні навчання призупинені.

“Призначено службове розслідування за результатами якого можна буде робити висновки, що ж сталося на вогневій позиції”, – йдеться в повідомленні.

Командування висловлює співчуття рідним та близьким загиблих.