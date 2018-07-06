На Львівщині перекинувся автомобіль – травмований водій

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 липня близько 20:00 на автодорозі Львів- Самбір-Ужгород в одному з сіл Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Вектра», 45-річний мешканець району, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Водій отримав тілесні ушкодження, зокрема переломи ребер та ключиці та був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.