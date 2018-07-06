На двох цвинтарях Львова встановлять пам’ятні знаки на честь загиблих воїнів УГА та Січових Стрільців

Виконком Львівської міської ради схвалив рішення «Про виконання заходів з встановлення пам’ятних хрестів на честь загиблих воїнів Української Галицької Армії, Січових Стрільців на цвинтарях м. Львова».

Встановлення пам’ятних хрестів передбачено на двох закритих цвинтарях – на цвинтарі «Голоско», що на вул. Варшавській, і на цвинтарі «Замарстинівський», що на вул. Топольна.

«Проектом цього рішення ми передбачаємо затвердити відповідні взірці пам’ятних хрестів, які будуть встановлені на цих цвинтарях, і надати функції замовника з виготовлення та встановлення цих пам’ятних знаків ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг», — доповів Андрій Мончак, заступник начальника управління інженерного господарства ЛМР.

Виконком затвердив взірці пам’ятних хрестів для встановлення на честь загиблих воїнів Української Галицької Армії, Січових Стрільців на закритих цвинтарях «Голоско» (на вул. Варшавській) та «Замарстинівський» (на вул. Топольній).

Функції замовника на об’єкті «Виготовлення та встановлення пам’ятних хрестів на честь загиблих воїнів Української Галицької Армії, Січових Стрільців на закритих цвинтарях «Голоско» та «Замарстинівський» надано ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг».

Також департаменту житлового господарства та інфраструктури має подати пропозиції щодо передбачення коштів у бюджеті розвитку міського бюджету м. Львова як внески органів місцевого самоврядування до статутних капіталів суб’єктів господарювання.

Нагадаємо, 25 січня Львівська міська рада прийняла ухвалу № 2904 «Про затвердження Програми відзначення 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР».