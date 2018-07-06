Машиністам повернуть право на дострокову пенсію

Про це повідомили на офіційному сайті Укрзалізниці.

Наразі триває позачергова атестація робочих місць локомотивних бригад за умовами праці. Перевіряють регіональні філії, де технологічний процес та обладнання можуть негативно впливати на стан здоров’я працівників. Пропозицію щодо дострокової пенсії Укрзалізниця планує погодити з профспілками та надати на розгляд Міністерства інфраструктури України.

Дослідження шкідливих факторів виробництва фінансує товариство. Результати позачергової атестації надалі використають для планування заходів з покращення умов праці, оздоровлення працівників та надання пільг і компенсацій за рахунок підприємства.

Нагадаємо, 2016 року залізничники втратили право дострокового виходу на пенсію через зміни в законодавстві.