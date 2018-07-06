Львів – у трійці найпопулярніших напрямків серед користувачів Інтерсіті+

За червень 2018 року швидкісними потягами перевезли майже півмільйона пасажирів

А за весь період курсування швидкісних поїздів, з травня 2012 року й досі – понад 19,6 млн пасажирів. Про це на своїй facebook-сторінці повідомляє Філія “Українська залізнична швидкісна компанія” ПАТ “Укрзалізниця” .

Найбільше перевезено пасажирів у харківському напрямку – майже 644 тис. пасажирів. Також популярними для подорожей швидкісними поїздами у цьому році залишаються напрямки: дніпропетровський (600 тис. пасажирів), львівський (483 тис. пасажирів).

У міжнародному сполученні до Перемишля за цей період перевезено 220 тисяч пасажирів.

Також зростає популярність швидкісних поїздів на одеському напрямку: за червень 2018 року до чорноморського узбережжя та зворотно перевезено понад 45 тисяч пасажирів, що більше на 4 тисячі, ніж торік улітку.