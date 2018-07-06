Кабмін підтримав зміни до правил перетину кордону дітьми

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, днями уряд підтримав зміни щодо спрощення виїзду за кордон окремих категорій громадян України, які не досягли 16-річного віку.

Пропозиції опрацьовували експерти прикордонного контролю Адміністрації Державної прикордонної служби відповідно до закону про внесення змін до законодавчих актів, спрямованих на лібералізацію Євросоюзом візового режиму для України.

“Відтепер лібералізовано вимоги щодо виїзду за кордон дітей у разі їхньої самостійної подорожі літаками. Змінами батькам надається право доручати супровід дітей, які подорожуватимуть повітряним транспортом, членам екіпажу літаків відповідно до вимог Міжнародної організація цивільної авіації”, – пояснює МВС.

Крім того, уточнено термін дії проїзного документа дитини. Зокрема, громадяни України, які не досягли 16-річного віку, можуть виїжджати за кордон до закінчення терміну дії їхнього проїзного документу. Тобто він чинний протягом строку, на який він виданий державним органом.

На окрему увагу заслуговує приведення у відповідність до європейського законодавства перетину кордону дітьми, народжених за межами України, зазначає МВС.

“Тепер для перетину державного кордону цією категорією неповнолітніх громадян України, які прямують у супроводі одинокої матері, достатньо мати паспортний документ і свідоцтво про народження, видане компетентними органами іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини та завірене встановленим порядком”, – інформує відомство.

Ухвалені зміни набудуть чинності з дня офіційного опублікування постанови