Гройсман доручив вирішити питання із прикордонною співпрацею

Про це він заявив сьогодні під час години запитань до уряду

Програми прикордонної співпраці мають шанс бути реалізованими. Сьогодні, під час години запитань до уряду Володимир Гройсман доручив вирішити ситуацію із виконанням Мінфіном взятих на себе зобов’язань і припинити “футбол” між відомствами.

Про це повідомила народна депутатка Оксана Юринець.

“Отже, чекаємо разом із бенефіціарами-отримувачами допомоги по транскордонній співпраці автографу фінансового Міністерства, а відповідно запуску процесу фінансування і реалізації десятків проектів”, – сказала Юринець.

Нагадаємо, програми прикордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна», «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна», «Румунія Україна» та «Чорне море» можуть не відбутися.

Справа у тому, що Міністерство фінансів так і не погодилось виконувати наглядові функції. Адже, згідно з Постановою уряду, відомство має наглядати за витратами через незалежних аудиторів, їхнє погодження, контроль за якістю їхньої роботи, надання роз’яснень про національне законодавство (закупівель, ПДФ, трудового).

Поки ця Постанова не погоджена, реалізація проектів є під серйозною загрозою.