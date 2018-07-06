Гірникам Львівщини виплатили зарплату за травень

Сьогодні, 6 липня, на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти від реалізації вугільної продукції

Фінансовий ресурс повністю скерували на виплату заробітну плату гірникам. Відтак, як інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА гірникам повністю виплатили зарплату за травень.

«Сьогодні задля погашення боргів по заробітній платі шахтарям Львівщини ми багато зусиль спрямовуємо на плідну співпрацю з Міненерговугілля, Міністерством фінансів та Міністерством економіки України. Продовжуватимемо цю працю і надалі», – зазначив т.в.о. директора департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА Михайло Грет.

Нагадаємо, в червні шахти ДП «Львіввугілля» перевиконали план по видобутку рядового вугілля на 13%.

3 липня гірники проводили акцію протесту з вимогою виплати заборгованої заробітної плати – перекривали міжнародну трасу (М-09) сполученням Львів – Рава-Руська біля с. Воля-Висоцька та протестували біля Львівської ОДА. Того самого дня шахтарям виплатили частину заборгованого і пообіцяли до кінця тижня скерувати на зарплату ще 18 млн грн.