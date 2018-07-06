Через ремонти колії у графіку руху приміських поїздів – зміни (розклад)

У зв’язку з виконанням ремонтних колійних робіт на перегоні Задвір’я – Борщовичі 7 та 9 липня цього року приміський поїзд №6095 сполученням «Здолбунів – Львів» курсуватиме лише до станції Підзамче. Своєю чергою приміський поїзд №6096 сполученням «Львів – Здолбунів» у вказані дні буде відправлятися зі станції Підзамче і курсуватиме за таким розкладом: Підзамче 18:07 (замість 18:14), Підбірці 18:15-18:16, Борщовичі 18:26-18:27, Задвір’я 18:42-18:43, Красне 19:02-19:23, далі – за чинним розкладом.

У період з 11 по 15 липня у зв’язку з виконанням робіт із ремонту парної колії перегону «Щирець – Глинна Наварія» поїзди №6157 «Львів – Лавочне», №6188 «Лавочне – Львів» тимчасово не курсуватимуть.

Поїзд №6156 сполученням «Моршин – Львів» у вказаний період курсуватиме за маршрутом зі змінами в розкладі: відправлення з Моршина 05:43, Довге Морш. 05:52-05:53, Станківці 05:57-05:58 , Миртюки 06:02-06:03, Стрий 06:08-06:10, Угерсько 06:18-06:19, П’ятничани 06:24-06:25, Більче 06:29-06:30, Пісочна 06:37-06:38, Миколаїв Дністр.06:46-06:48, Задорожна 06:55-06:56,Черкаси Дніст. 07:01-07:02, Дмитрія 07:06-07:07, Щирець-І 07:11-07:12, Щирець-ІІ 07:15-07:25, Семенівка 07:30-07:31, Пустомити 7:35-07:37, Глинна Наварія 07:46-07:47, Оброшино 07:53-07:54, Скнилів 07:59-08:01, прибуття у Львів о 08:11.

У зв’язку з виконанням робіт із реконструкції непарної колії перегону «Озеряни – Дубно» в періоди зі 17 по 19, з 22 по 24, з 27 по 29 липня та 1, 2 серпня цього року поїзд №6091 сполученням «Здолбунів – Львів» курсуватиме зі ст. Здолбунів до ст. Красне за наступним розкладом: відправлення зі ст. Здолбунiв Пас. 03:00, Миколи Приходька 03:08-03:09, Глинськ Загура 03:15-03:16, Ульбарів 03:20-03:21, Квітневе 03:24-03:25, Озеряни 03:29-0:30, Заруддя 03:35-03:36, Мокре 03:39-03:40, Мирогоща 03:46-03:47, Дубно 03:59-04:00, Кам’яниця Волин. 04:06-04:07, Підлужжя 04:10-04:11, Птича 04:15-04:16, Верба 04:20-04:36, Турки 04:40-04:41, Рудня-Почаївська 04:46-04:47, Гаї Ситенські 04:53-04:54, Михайлівка 04:58-04:59, пл. 58 км 05:04-05:05, Радивилiв 05:10-05:12, Броди 05:21-05:23, Понінковиця 05:30-05:31, Заболотцi 05:37-05:38, Кути 05:45-05:46, Ожидiв-Олесько 05:51-05:52, Закомарне 05:58-05:59, Петричі 06:03-06:04, Утишків 06:07-06:08, Красне 06:16-06:26, далі – за діючим розкладом.

У період зі 16 по 18, з 21 по 23, з 26 по 28, а також 31 липня та 1 серпня поїзд №6381/6382 сполученням «Здолбунів – Дубно – Здолбунів» тимчасово не курсуватиме.

У період із 10 по 13, з 16 по 18, з 21 по 23, з 26 по 28, а також 31 липня та 1 серпня поїзд №6092 сполученням «Львів – Здолбунів» курсуватиме лише до ст. Дубно за діючим розкладом. Зворотно зі ст. Дубно відправлятиметься о 14:21 та курсуватиме до ст. Львів за розкладом поїзда №6095.