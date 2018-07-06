CБУ викрила на систематичних хабарах керівництво митного поста “Стрий” (фото)

Оперативники встановили, що митники вимагали гроші від підприємців під час митного оформлення товарів

У рамках зареєстрованого кримінального провадження співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області викрили на систематичному отриманні хабарів двох керівників митного поста “Стрий”.

Оперативники спецслужби встановили, що митники вимагали гроші від підприємців за “нестворення штучних перешкод” під час митного оформлення товарів.

Співробітники СБ України лише за декілька тижнів задокументували низку епізодів отримання хабарів посадовцями митниці. Посадовців затримали після одержання чергового хабара – 10,3 тисячі гривень.

Операція із затримання митників проводилася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Планується повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.