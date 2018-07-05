Як надзвичайники рятували корову (відео)
За таке рятувальникам – молоко безкоштовно
Учора, 4 липня, о 21:49 рятувальники отримали повідомлення з с. Великі Грибовичі Жовківського району про короку, яка впала в рів, – інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.
У пастці рогата опинилася ще з обіду і не могла самостійно вибратися з яру.
Місцеві мешканці намагалися самотужки допомогти знесиленій тварині, але врешті звернулися по допомогу до рятувальників.
За допомогою рятувальної мотузки фахівці ДСНС разом із місцевими мешканцями витягнули тварину на поверхню, й віддали господарям.
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