Як надзвичайники рятували корову (відео)

За таке рятувальникам – молоко безкоштовно

Учора, 4 липня, о 21:49 рятувальники отримали повідомлення з с. Великі Грибовичі Жовківського району про короку, яка впала в рів, – інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.



У пастці рогата опинилася ще з обіду і не могла самостійно вибратися з яру.

Місцеві мешканці намагалися самотужки допомогти знесиленій тварині, але врешті звернулися по допомогу до рятувальників.

За допомогою рятувальної мотузки фахівці ДСНС разом із місцевими мешканцями витягнули тварину на поверхню, й віддали господарям.

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