Вступ 2018: які помилки найчастіше роблять абітурієнти

Переглянути її, а також іншу потрібну для абітурієнтів інформацію можна у розділі Вступна кампанія 2018.

В інструкцію додано інформацію про ті помилки, які можуть виникати у вступника під час реєстрації електронного кабінету в системі. Зокрема, вказано номер помилки, напис, що з’являється в електронному кабінеті, та порядок дій вступника.

Наразі однією з найпоширеніших помилок вступників є неправильне зазначення адреси електронної пошти під час реєстрації. Через це вступники не отримують лист для активації кабінету на свою скриньку.

Нагадуємо, що в такому випадку необхідно зареєструватися повторно на правильну адресу, але не раніше ніж через 24 години після попередньої спроби. За цей час першу спробу реєстрації з неправильною поштою буде анульовано і вступник зможе зареєструватися знову.

Ще одна поширена проблема – вступник кілька разів зазначає неправильний пароль під час входу в кабінет і система блокує його на три години. У такому разі в МОН радять одразу не вгадувати пароль, а скористатися сервісом «Забули пароль?» для його швидкого відновлення.

Нагадуємо, відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступної кампанії 2018 розміщені на сайті МОН. Там є роз’яснення як стосовно роботи з електронними кабінетами, так і про правила вступу на молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра.