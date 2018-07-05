Усі міські дитячі бібліотеки Львова отримають книги, надруковані шрифтом Брайля

У Львові почали друкувати шрифтом Брайля і озвучувати книгу львівського автора Юрія Винничука «Історія одного поросятка». Всю роботу здійснюють в рамках проекту ЛОО ВГО «Українська спілка інвалідів — УСІ», підтриманого управлінням культури Львівської міської ради — «Читаємо на рівних. Бібліотека для всіх». Про це розповіла Оксана Потимко, заслужений працівник соціальної сфери України.

Відповідно до умов проекту, усі міські дитячі бібліотеки Львова (загалом їх 17) цього року вперше отримають 10 найменувань книг, надрукованих рельєфно-книжковим для незрячих.

«У такий спосіб прагнемо, щоб львівські бібліотеки були відкритими для різних категорій маленьких і юних читачів, щоб мали у своїх фондах не зовсім звичні рельєфно-крапкові книги, щоб кожна родина, яка виховує незряче дитя, могла взяти книжку в найближчій від власного дому бібліотеці. Врешті, щоб люди, які бачать, відкривали для себе веселих і щасливих розумників і розумничок, що творять і змінюють цей світ попри важкі вади зору», — каже Оксана Потимко.

Книгу озвучують співак Славко Нудик разом з незрячою дівчинкою Діанкою Патерегою, а друк брайлем забезпечуватимуть спеціалісти Ресурсного центру Львівської політехніки Катя Івашутіна та Марта Сидоряк.

Кожна книга, надрукована шрифтом Брайля, матиме CD з аудіоверсією літературного твору. До аудіювання запросили відомих особистостей.