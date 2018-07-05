У Шевченківському районі 11 будинків до вечора – без води (адреси)

У зв’язку з плановими роботами з переврізки водопровідного вводу до ЦТП на вул. Лінкольна, 41а, сьогодні, 5 липня, з 10:00 до 18:00 припинено водопостачання у ряд будинків у Шевченківському районі.

Зокрема, це будинки за адресами вул. Лінкольна, 29, 37, 39,43, 43а, вул. Льняна, 9, 15, вул. Селянська, 12, вул. Тичини, 12, вул. Хвильового, 36, 38.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних ремонтних робіт.